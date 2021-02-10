國民黨青年部公布「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片。(摘自國民黨青年部影片)

國民黨青年部公布「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片。(摘自國民黨青年部影片)

國民黨青年部公布「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片。(摘自國民黨青年部影片)

今天是小年夜，國民黨青年部今天公布「毛小孩Happy牛Year」寵物雲影片，1分多鐘的內容除了黨主席江啟臣與狗狗趣味互動，還由狗、狗及楓葉鼠等寵物領銜，向全國毛寶貝及毛爸毛媽們拜早年，祝大家牛年能牛轉乾坤、新年行大運，度過疫情危機，內容溫馨、可愛又充滿年味，非常特別。青年部主任陳冠安說，寵物賀歲片只是國民黨推動「動保三策」其中一環，將持續與專家學者建構動保政策。

陳冠安表示，這次的影片是青年部動保議題規劃的其中一個環節，概念構想是來自於由網友投稿可愛動物影片的東森寵物雲，希望透過支持者的投稿，讓國民黨向來正經八百的形象，能多一點溫柔和暖心，另一方面也是能多跟支持者互動，讓黨中央成為所有國民黨支持者的黨中央，而不是冷冰冰的官僚機構。

而在影片呈現上，陳冠安認為，寵物雖是台灣社會因約成俗的用語，但在概念上寵物其實就是陪伴動物、就是家人，這也是這隻影片想表達的核心理念。陳冠安說，自從上次舉辦動物日之後，黨部同仁偶爾也會帶寵物來上班，不僅讓寵物不會在家太無聊、有分離焦慮症，另一方面也讓黨部多一分歡樂，在上班之餘可以跟動物互動，強化整體戰鬥士氣，可以說是一舉兩得。

陳冠安認為，透過系列的動物活動，政黨最主要的核心運作還是要回歸到政策面的部分，年後國民黨青年部仍會持續關注動保議題，並積極推動「動保三策」，邀請學者專家來進行研議探討，致力於讓中華民國成為世界的動保大國。

陳冠安說，目前國民黨青年部正在研擬「動保三策」，包括訂立《動物權益基本法》，將其作為動物入憲前的中程框架法案，海納整合各界意見，確保動物權益不因修憲曠日廢時或意見爭迭而受到影響；其次，政府成立專職的動保智庫，以科學化的態度來推行動保議題，因為過去只有實驗動物有研究單位，並非以動物權益作為出發；最後，農委會也應提升動保的行政層級與組織能量，例如設立專職的動保處，才能因應動保事件日益頻繁的現代社會。

陳冠安也呼籲，拿到壓歲錢如果行有餘力，也可以捐贈給相關動保團體，讓所有的浪浪們，也能品嘗豐盛的年味加菜大餐。

(中時 )