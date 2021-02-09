台灣之星9日表示，用戶數已達258萬，持續5G建設，2021年底5G基站六都市區涵蓋90％，達成6,000站5G訊號涵蓋範圍的目標邁進。

過年期間總計將動員400人次網路工程及維護單位同仁，在全台各縣市近300個春節熱區（包含六都100大熱點）進行現場佈署，同時24小時輪班待命進行網路即時監控及訊號強化。

包括台北行天宮、台北龍山寺、基隆廟口、台中大甲鎮瀾宮、新竹城隍廟、台南孔廟、台中三井Outlet、桃園華泰名品城Outlet、桃園Xpark水生公園、高雄義大世界、花蓮東大門夜市、台北陽明山、淡水天元宮、嘉義阿里山、台中武陵農場等地均全員出動，針對走春人潮動線進行網路最佳化的調整，擴增頻寬容量超過2倍以上。

金牛年進入倒數，面對新冠疫情尚未完全遠離，國人無法趁著難得的年節假期出國旅遊，預估國內春節期間訊務量將較往年更高，台灣之星年初就開始針對農曆春節民眾常去的各大廟宇、花季景點與百貨商場等地提前展開網路品質的相關籌備。

台灣之星表示，2020年5G開台後，積極投入網路建設、優化4G與5G基站，在年底達成5G高密集人口涵蓋80％，5G可用率比鄰三大業者達近15％，下載速度比4G快5倍。

年節前夕，配合返鄉、春節走春與旅遊需求，台灣之星也加速將5G服務拓展到全台更多縣市及其鄉鎮，包括新竹市、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，甚至是外島的澎湖縣。

(工商 )