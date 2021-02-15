提前北返旅客注意 高鐵今有加開2列北上班次 10:182021/02/15 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵今加開2列北返加班車。（高鐵公司） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節連假即將進入尾聲，為服務提前北返旅客，台灣高鐵公司今日宣布，將於下午及晚間自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，供旅客訂位購票。 加班車資訊如下： 2／15（一） 北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 新年走春好去處 台北大龍峒求平安 國5回堵6.5公里 估計塞車到深夜 (中時 ) #左營站 #北上 #旅客 #北返 #加開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡海輕軌春節運量增 侯友宜視察防疫工作 17:152021/02/14 生活 北返注意 國道11處下午為易塞路段 10:372021/02/15 生活 南港高速發展房價飆又見熱銷案 在地運匠：看不懂 18:332021/02/13 財經 花蓮北返車潮陸續湧入 預估蘇花路廊午後將達最高峰 11:452021/02/15 生活 大年初三準備收假 高鐵加開北上列車 要搶要快 11:032021/02/14 生活 塞爆 1968當機 國道5號初三最高峰 04:102021/02/14 焦點要聞 大樂透5連開各地買氣爆棚 威力彩上看4.9億元 10:242021/02/15 財經 八旬老婦迷途枯站分隔島 中市暖警助返家 19:032021/02/14 社會 女團塑料姐妹情堪比8點檔 昔台灣女子天團解散藏恐怖真相 22:002021/02/12 娛樂 初二回娘家 國道南向今最塞 04:102021/02/13 焦點要聞 北捷善導寺站月台電扶梯起火竄濃煙 緊急滅火疏散乘客 16:202021/02/13 社會 生活熱門新聞 過年收親姊9千元大紅包 他打開見9張「吉親摳」臉綠爆 - 生活 國道車潮今炸量！最慘烈宜蘭回台北 恐塞18小時 - 生活 奉天宮國運籤第50支才抽中 老鼠精亂宋朝有貴人相助 - 生活 夜市大媽剔牙竹籤拿來賣串燒 超慘下場出爐 - 生活 吃西餐點全熟牛排很NG？員工揭真相：內行 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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