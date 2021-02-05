就算隊上中鋒全都受傷缺陣，勇士還是找到最佳方式痛宰地主獨行俠！烏布雷5日全場投進7顆三分球，貢獻生涯新高40分，柯瑞也拿28分、6助攻與3籃板，勇士爆冷以147比116轟翻獨行俠，也讓獨行俠老闆庫班坐在場邊只能頻頻搖頭。

就算面臨苦無中鋒可用窘境，勇士上半場仍靠柯瑞、烏布雷兩名射手火力支撐，一路跟獨行俠陷入互有領先局面，打完上半場，勇士僅以74比76小幅落後，烏布雷上半場就摘22分，柯瑞也拿20分，獨行俠以東契奇半場拿下23分最高。

勇士第3節發動一波15比2猛攻，一度擴大領先到15分，儘管獨行俠末節仍想追分，可是勇士換成威金斯、戴米安李兩名射手在外線頻頻開火，打到最後6分08秒，勇士取得130比103大幅領先，也讓這場比賽勝負提前毫無懸念。

除了烏布雷與柯瑞火力全開演出，威金斯也拿18分，戴米安李17分，穆德12分，頂替先發中鋒位置的卓雷蒙格林，貢獻11分、15助攻與6籃板；獨行俠以東契奇27分、6助攻與6籃板表現最佳，波爾金吉斯25分，小哈達威19分。

(中時 )