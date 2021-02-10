根據NBA記者阿米克的報導，聯盟極有可能不聽取球員意見，執意舉辦全明星賽，因為舉辦一場明星賽可幫助NBA從疫情造成的損失中舒緩過來。

先前包含詹姆斯與「字母哥」阿提托康波在內的多名超級巨星都公開表態反對舉辦全明星賽。但目前看來，球員的抵抗並沒有形成實際效果。站在聯盟的角度，他們舉辦全明星賽的決心非常堅定。

新冠肺炎疫情造成聯盟的經濟損失高達15億美元，聯盟以及球隊工作人員幾乎都受到減薪影響，因此大多數人認為舉辦全明星賽對聯盟是有幫助。

聯盟認為，他們有能力在不危及個人生命的情況下安全的舉辦全明星賽，屆時防疫措施將會非常嚴格，活動時間也會縮短。球員們將於當地時間周六下午或晚上抵達亞特蘭大，並在當地時間周日晚上離開，球員們將被限制住在指定的酒店和賽場內活動。

站在球迷角度，自然希望看到全明星賽舉辦。數據顯示，2020年全明星賽吸引730萬觀眾，所以上季奧蘭多全明星賽的成功舉辦，給了聯盟堅持舉辦今年全明星賽的動力。

原定於今年2月在印第安納波利斯舉辦的全明星賽被取消，聯盟和球員工會已同意在3月8日於亞特蘭大舉辦全明星賽。

(中時 )