去年12月被巫師隊交易到火箭隊的後衛沃爾（John Wall），今天是他首度以火箭隊球員身份回到華盛頓特區，他的內心百感交集，同時要也對自己被交易這件事釋懷。

沃爾繳出29分、11助攻數據，不過火箭隊119比131落敗，沃爾說：「我只想放下胸口的大石、既往不咎。此外，我不想再談論關於巫師隊的任何事。」

沃爾補充，他樂於談論曾因為幫助華盛頓特區獲得的社區援助獎等生活瑣事，但就是不想提及巫師交易他之類的事，畢竟他之前就回答過類似問題，現在他要向前看，和新球隊好好過之後的日子。

現在因為新冠肺炎疫情無法開放觀眾進場，也讓沃爾有點耿耿於懷，很遺憾場邊沒有觀眾實際給他們回應，讓為球迷奮戰的他有點難過，而回到這裡也讓他想起過世的母親再也無法到場看球的遺憾，他說：「我回到華盛頓特區的第一場比賽，真的很希望母親能坐在場邊替我加油，以前她總在身邊陪我度過大小事，知道無法再看到她坐在場邊很難受，如果她還在的話，應該會坐在G區第10排或是前排的位子。」

沃爾的前隊友、巫師隊後衛畢爾（Bradley Beal）以24投14中命中率攻下37分，透過交易從火箭來到巫師的韋斯布魯克（Russell Westbrook）又是大三元演出，16分、13籃板、15助攻，對於前後場搭檔沃爾，畢爾表示：「我們奮戰，守護彼此、督促彼此。每個晚上都互相砥礪，互相提醒成為更棒的人。我們就是這樣的球員，天性如此，這些成就了今天的我們，是一段美好的過程。」

(中時 )