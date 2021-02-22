「綠衫軍」塞爾提克22日輸得有夠難看，因為他們跟鵜鶘打到第3節，還一度領先達24分之多，卻被鵜鶘上演大逆轉，鵜鶘更靠英格拉姆延長賽最後33.3秒的超前三分球，最後以120比115逆轉擊潰塞爾提克，鵜鶘展現超高韌性與鬥志。

打到第3節中段，塞爾提克靠著崔斯坦湯普生兩罰俱中，取得79比55大幅領先，看來比賽提前沒有懸念，但身為地主的鵜鶘卻不這麼想，接下來打出19比8猛攻，逐漸縮小雙方分差，來到末節又打出10比2小高潮，也把比賽帶入延長。

來到延長加賽，英格拉姆最後33.3秒的三分命中，幫助鵜鶘取得115比112領先，接著哈特兩罰俱中，擴大鵜鶘領先到5分，儘管傑倫布朗隨即3罰俱中追近，可是哈特又是兩罰中1，塔圖竟在最後5.2秒兩罰落空，也葬送綠衫軍最後生機。

英格拉姆最後攻下全場最高33分，外加6籃板、3助攻，「爆鞋哥」錫安威廉森也有28分、10籃板，哈特替補貢獻17分、10籃板，朗佐鮑爾16分；塔圖雖拿綠衫軍最高32分，卻在最後關頭軟手，傑倫布朗25分，肯巴沃克與湯普生各有14分。

(中時 )