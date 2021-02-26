Bukayo SAKA 本賽季持續有好表現（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[兵工廠FC @ 萊切斯特城][02/28(日)20:00][編號888]

Brendan Rodgers 帶領球隊的能力十分出色，繼續令一眾球迷留下深刻印象。當Mauricio Pochettino 離開熱刺時也有不少球迷希望Brendan Rodgers可以接手呢！他於戰術排陣控制得相當精明，不論作為那一支球隊的主帥時也會盡量先作主動攻擊以掌握比賽的節奏，對手往往都得依從他們的比賽方式不得以的作被動防守。而就算對上較強的對手時沒有完全控球局面，也可以做到和對手作抗衡。

萊切斯特城上兩賽季都是過度依賴Jamie Vardy 來取得進球，他到目前為止都是球隊的主要得分手，但本賽季也找到了其他中前場的球員去分擔進球的責任。

比如Harvey Barnes 於打敗阿斯頓維拉的聯賽當中表現就十分出色，沒有多餘的帶球，常會利用個人的速度突破對手防線，直接快速傳送常製造助攻機會。這位英格蘭左邊鋒本場比賽將會面對著兵工廠的 Héctor Bellerín ，他應該會減低助攻的次數以盡力壓低Harvey Barnes的威脅，這對攻守對碰值得期待。

兵工廠最近的狀況有點起伏，最近 4 場聯賽就輸掉了 3 場。整條的後防線每當面對著進攻素質較強的球隊時表現大都是令人失望。而萊切斯特城不管在進攻的左中右路都可以為兵工廠帶來不少的威脅，而在主場比賽球員的信心也會更大。

兵工廠雖然陣中有一群活力十足的年青球員，不管是Bukayo SAKA、Kieran TIERNEY以及Nicolas PEPE，但他們的表現起伏十分之大，而作客的比賽也是本場的關鍵。所以預計主隊狐狸兵團將會勝出2球或以上。

Ole Gunnar Solskjær 本賽季面對「Big 6」未嚐一勝（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[曼聯 @ 切爾西][03/01(一)00:30][編號889]

在過去10年的曼聯皇朝當中，紅魔球員都會十分自在的作客對上切爾西。原因是以藍軍當年的平均實力都會在曼聯之下，在主場並沒有太多的優勢，常常都會掉分數。

兩隊本賽季聯賽績分相當接近，所以本場比賽對雙方能否取得來季歐冠資格有著一定的重要性。

曼聯本賽季遇上「Big 6」球隊都沒有取勝過一次，主帥Ole Gunnar Solskjær在面對其他頂級主帥時在戰術安排上都較對手來的弱。儘管如此，紅魔鬼在面對其他球隊把握力稍週以至目前可以排在積分榜第二的位置。只要Ole Gunnar Solskjær可以爭取到更多時間必定可以帶領球隊在強隊手上取得更好成績。

切爾西自從新主帥Thomas Tuchel上任後成績有明顯改善，一眾本賽季才新加盟的球員需要到了賽季中段才有融入球隊的蹟象。相信藍軍球迷看到陣中擁有多位年青當打的本土以及外援進攻球員定必感到相當興奮。

Thomas Tuchel 上任之後作出最大改動是設定了三中衛以及左右邊全線陣式，3:4:3 這陣式讓防守上更加有彈性；但曼聯的前鋒線在速度上應有能力可以撕破藍軍的防線，預計勝負會在1球以內的差距。本場主推客勝主球數小。

(中時新聞網)