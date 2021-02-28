就在義守大學笑納3連勝後，政治大學也在109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，以77比63擊退國立體大，也收下3連勝，希望藉著這股氣勢，一舉攻進4強決賽、突破隊史UBA最佳成績。

今天勝利除了幫助政大在8強複賽延續不敗金身，政大教練陳子威認為可以平安完賽很重要，「明天休兵日前盡量取得3連勝是設定目標，但能夠出賽全員安全完賽也很重要，昨天看到目前效力世新大學的南山高中學弟吳沛嘉受傷，這幾天UBA也有傷兵出現，更加希望可以在不折損戰力的情況下順利完賽。」

陳子威也提醒球員不要被3連勝的喜悅沖昏頭，接下來還有4場賽事要小心應對，「8強複賽目標繼續追加勝場數，而球隊還沒進過台北小巨蛋打4強決賽，希望本季可突破隊史成績。」

政大上季以第5名錯過4強，今年除了本土球員戰力，還有兩位外籍生聶歐瑪、丁恩迪在禁區提供幫助，兩人此役聯手摘下24記籃板，聶歐瑪15個、丁恩迪9個，進攻上林彥廷貢獻全隊最高20分，洪楷傑贊助13分；國體大雖然落敗，暫時1勝2敗，不過全隊三分球28投11中表現不錯，獲得教練桑茂森肯定，此役藍少甫獲得15分，蘇志誠13分，是對上唯二得分雙位數球員。

國體藍少甫今天投進15分。（大專體總提供）

(中時 )