永仁張雅琴（中）今天貢獻12分、10籃板。（張鎧乙攝）

連續5季闖進HBL高中籃球甲級聯賽女子組4強的永仁高中，今天和連3屆晉級4強的北一女中爭奪冠軍賽門票，上半場打完永仁領先7分，下半場持續穩住優勢，最終62比49勝出，睽違1季重返冠軍賽，明天下午4點挑戰HBL女籃勁旅淡水商工。

開賽永仁曾以3比6落後，隨後靠著一波15高潮0站上領先，且瞬間奠定雙位數領先優勢，北一發揮韌性持續追擊，雖曾追到只落後3分，但永仁第3節又祭出一波11比2攻勢甩開，第4節也是當北一又縮小差距時，永仁總及時又連續得分站穩腳步，讓北一女徒呼負負。

此役攻下20分、7籃板、3助攻及3抄截的邱群琋表示，來到4強戰，全隊只有一個目標，就是做好並完成任務，如今再度晉級到冠軍賽，要盡量減少失誤，把握機會得分，而自己今天比賽前面出手比較，連帶命中率不高，但教練鼓勵她持續出手，給了她很多信心。

邱群琋並說，今天台北下雨，但球迷仍熱情進場支持HBL，賽前全隊也到外面撐著傘、淋著雨感受這份心意，為了感謝所有愛她們的人，一定要拿下勝利，也把這場勝利獻給神。

北一女教練駱燕萍表示，教練要好好檢討今天策略，至於明天和陽明高中的季軍戰，對手是跑轟型球隊、速度快，之前打起來都挺辛苦，也會鼓勵球員調整今天輸球的心情，好好打明天這場硬仗。

(中時 )