總獎金1500萬美元的PGA球員錦標賽今天開打，台灣高球好手潘政琮首輪狀況不佳，以78（+6）桿暫並列第134名；暫列榜首的則是西班牙好手賈西亞（Sergio Garcia），以65（-7）桿繳卡。

這場美巡頂級賽事聚集了聯邦快遞盃積分榜和官方世界高爾夫排名前50位球員中的48位，過去也僅有韓國崔京周（2011年）和金時沅（2017年）2位亞洲球員曾在此捧冠。

潘政琮過去曾2度參加球員錦標賽，2018年第一次參賽並列第48，2019年並列72，去年則因為新冠肺炎賽事被迫取消。今年小潘再度前來挑戰，不過首輪表現並不理想，吞下4柏忌、1雙柏忌，沒能抓下任何小鳥，暫並列第134名。

而排名榜首的賈西亞今天還發生差點遲到的小插曲，他在練習場練習時未注意到時間，好在仍在開球前1分鐘抵達開球台，總計他獵下2隻老鷹、4隻小鳥，僅吞下1柏忌，領先第2名的球員2桿。

賈西亞過去曾在2008年贏得球員錦標賽冠軍，另有2次亞軍，曾連續16年在此賽事順利晉級。

(中時 )