HBL高中籃球甲級聯賽女子組衛冕軍淡水商工，今天在4強戰首日面對陽明高中強勢挑戰，首節淡商曾陷入9比19落後，但從防守做起，雖然下半場一度又被陽明超前，最終淡商仍66比60獲勝，收下明天冠軍戰門票。
「今天防守真的做不好。」賽後淡商教練陳美莉這麼說，「我從第1秒到最後1秒都告訴球員，做好防守。」對於球隊出現亂流，郭虹廷則說：「主要是場上大家沒交代清楚，真的打起來戰況很緊張。」
陳美莉補充，今天一起床不知道為什麼，覺得狀況不是很好，可能自己也有求勝心切的壓力，讓球員感受到了這樣的心情，也對比賽很在乎、很緊張，比賽中她也只能一直鼓勵、提醒球員從防守開始，「今天我們打出一場很不像淡商的一場比賽，陽明則是很拚、做得很好，給我們上了一課，也讓我們看到要改進的地方，明天冠軍戰一樣做好自己該做的，把防守做好，希望找回預賽、複賽的淡商。」
陽明教練李台英指出，可以看出淡商的壓力，球隊今天的防守策略也有壓制到擁有郭虹廷、趙云楓、蕭豫雯「三塔」的淡商的禁區優勢，和之前對淡商的內容比較起來，看得到球隊進步，希望球員也把這次比賽經驗作為成長養分，未來比賽要打得更好。」
而陽明高一好手張聿嵐，談到第一次站上台北小巨蛋比賽心情，表示：「空間真的很大，但不管比賽、場館如何，自己的心態都要正確，我發生了太多不成熟的失誤，隊友都很棒、很積極。」
(中時 )
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