老牌光罩廠光罩(2338)2月營收4.02億元，年減0.87%，主要因工作天數減少；受惠晶圓代工產業暢旺，加上近年接連收購美祿及群豐科技等，擴大業務布局，前2月營收8.53億元，再創同期新高，年增20.49%；第1季隨著晶圓代工續旺，業績可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。

另外，業外方面亦受到期待。隨著聯電近來股價強彈，光罩股價也水漲船高。台灣光罩擁有聯電股份，受惠於業外認列金融資產評價利益，自結去年11月單月EPS達1.48元，已超過去年前3季的0.92元。去年第4季本業表現佳，加上業外挹注，去年第4季獲利將明顯優於第3季，單季獲利挑戰歷年新高，去年全年獲利也將較2019年成長。

台灣光罩持有聯電3000萬股，今年1月可望再認列8550萬元金融資產評價收益，公司自結1月淨利1.48億元，每股純益0.72元。

本業方面。展望2021年第1季，晶圓代工產業持續成長，公司可望受惠於晶圓代工大廠委外釋單增加，光罩本業有望維持強勁接單動能，預期今年第1季營運將可望淡季不淡，全年整體本業營運表現亦可望優於去年。

台灣光罩2020年營收46.67億元，年增34.54%，連續三年寫下新高。去年前3季每股淨利0.92元。其中，去年第4季營收約13.1億元再創新高，較2020年第3季營收11.51億元高點，季增率約13.8%。

(時報資訊)