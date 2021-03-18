智易(3596)去年營運不受疫情衝擊，合併營收、營業淨利、稅後淨利及基本每股盈餘均創下歷史新高，展望今年，智易持續樂觀看待，看好今年營運可以持續保持成長。

智易持續受惠於遠距工作、線上教學及影音串流等生活型態轉變所帶來之頻寬升級需求，去年第四季合併營收91.2億元、年增加18%，寫下歷史次高的單季營收紀錄，另外，因產品組合轉佳及歐元升值等影響，去年第四季合併毛利率達15.6%，較去年第三季成長0.3%，再創自2016年第四季以來單季新高，第四季歸屬於母公司淨利5.28億元、基本每股盈餘2.56元，雙雙寫下單季歷史次高紀錄。智易表示，去年年初在全球疫情壟罩的嚴峻考驗下，公司展現高度應變能力，迅速擺脫疫情干擾，憑藉多元據點及彈性調度的生產模式，全力滿足客戶需求。

智易累計去年度合併營收達337.65億元，年增加3%，毛利率年增1.8%至15%，營業淨利率6.8%、年增長1.6%，全年淨利歸屬母公司為17.14億元，稅後淨利率4.8%、年增長0.7%，全年基本每股盈餘為8.36元，高於108年度的6.85元，智易去合併營收、營業淨利、稅後淨利及基本每股盈餘均創下歷史新高。

展望今年，智易認為，由於疫情帶動居家辦公及遠距教學普及化，加上近年來影音串流娛樂等遠距應用興起，使得消費者對於頻寬增加及硬體設備升級需求持續暢旺，智易對於今年的展望保持樂觀，上半年度的接單狀況明朗，可維持去年下半年度的訂單水準。

智易表示，雖然市場上部分材料面臨漲價，且部分關鍵零組件的交期延長，再加上全球貨櫃短缺及運費上漲等因素，將對今年營運增添難度及挑戰，惟智易已經提前布局並已陸續導入各項因應方案及計畫，相信可以將衝擊及影響降至最低。

智易除了深耕既有產品外，也持續投入開發5G應用領域、AIoT、Cloud及車聯網等新產品及新技術，擴大產品線及市場占有率，強化布局全球市場；此外，越南新廠建廠進度正常，新產能預計在第四季將可順利開出，因此智易看好今年營運可以持續保持成長，期望營運能夠再創佳績。

(時報資訊)