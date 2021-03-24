上銀董事長卓文恒24日線上法說會表示，半導體、5G及工具機等產業接單都不錯，尤其近兩個月，歐洲及美國市場陸續有起色，直線產品也不錯，新產品上市表現不錯，大型滾珠螺桿、滾柱螺桿及線性滑軌等傳動系統元件交期5.5～6個月、小型產品訂單能見度3～4個月。系統及次系統訂單能見度，仍達3、4個月。今年毛利率會比去年好，營收有增加空間。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀轉投資邁翠斯要打消帳上虧損2億元，要辦現金增資，上銀也要參與現金增資，邁翠斯齒輪磨床去年已賣給日本廠商，營運逐漸好轉，他今年四月會卸下邁翠斯總經理，交由上銀主管擔綱，邁翠斯今年努力損益兩平，三年後可以公開發行、上市。

上銀去年合併營收212.67億元，創歷史次高，本業獲利17.32億元，認列匯兌利益1.87億元，淨利歸屬母公司19.30億元，EPS從追溯調整後2019年5.85元增加至6.05元，上銀預估今年陸續調漲價格效益，會在今年顯現。24日下午舉行線上法說會，上銀集團總裁卓永財、上銀董事長卓文恒兩父子都出席，由卓文恒挑大樑。

卓永恒指出，從媒體資料來看，工具機與汽車產業連動有關，前兩年汽車產業景氣不是很好，去年中日本汽車廠景氣回升，其他國家去年底汽車產業景氣也回升，日本交期比較長，實際展現直線傳動產品會有遞延，歐洲汽車生產線受疫情影響，上銀歐洲德國及義大利各地子公司出貨已恢復到疫情前的三分之二水準，去年工具機基礎比較低，今年工具機應該可以成長。

卓文恒表示，他身為機械公會理事，所獲得資料，去年工具機出口衰退，但去年第四季部分廠商接單回升，其他工具機廠今年銷往土耳其及大陸數量都回升，去年基礎低，今年會比去年成長。

工具機大型機台所需的大型滾珠螺桿、滾柱螺桿及線性滑軌需求比較強勁，交期5.5～6個月，小型產品訂單能見度3～4個月。系統及次系統訂單能見度，雖有疫情，仍達3、4個月。

電動車產業布局方面，包括滾珠螺桿應用在煞車及轉向系統，客戶群是汽車廠一階汽車零件廠。上銀與一階汽車零件廠從去年至今年接觸很頻繁，電動車生命周期很長，大約有數百萬輛需求，目前是小量產、試量產為主，今年底至明年才會有較大量的汽車用滾珠螺桿，上銀也接觸大陸生產轉向系統商供貨給全球汽車廠，真正大量出貨是明年或後年。

卓文恒指稱，上銀員工人數從2018年人數最高達5千多人降至目前4,600人，少子化，加上設備自動化對人力需求不如以前殷切，剛擴充產能，上銀因新製程及新設備投入，比較不受缺工影響。

卓文恒表示，上銀設備稼動率提升，是各產品工具機產品5.5～6個月，小型產品交期3、4個月。2019年至2020年受中美貿易戰影響，為了搶單而降價，取消價格優惠，售價陸續調回2018年水準。第一、二季會看市場需求作價格，尚未回到2018年價格頂峰水準，第二季會看外面需求狀況，再決定是否調整價格。

卓文恒指稱，上銀從材料、設備及製程做改進，價格陸續恢復至2018年水準，今年毛利率會比去年好。今年資本支出因國內及海外新建廠房從去年10多億元增加至30～40億元，台中工業區舊廠取得台中市政府容積獎勵，預計今年底重建，雲林科技園區有三千坪土地今年中動土。海外日本神戶科學園區土地受疫情影響而延後至今年動土，義大利新廠今年五月預計動土。土地及廠房資本支出會占一半或三分之二，也會持續添購新設備。

卓文恒指出，上銀除傳動系統元件外，還有醫療機器人、多關節、SCARA及多軸等工業機器人，以及迴轉工作平台及汽車用滾珠螺桿等新產品投入，營收還有往上增加的空間。

法人關切缺工及招工問題，卓永財表示，上銀雖有人員流動，但在正常狀況，不是組裝廠，沒有淡旺季需要招工問題，上銀做產線自動化，從製程改善及自動化。

卓永財強調，上銀與德國變速箱廠商合作，定位是電動車TIER 2供應廠，電動車還不是主業，但剎車屬於汽車安全零組件，經過系統認證，產品試作及試量產需要時間。接獲50萬輛高精密螺桿訂單，去年送樣品做測試，明年試量產，30萬輛電動卡車，還需要經過試量產。晶圓機器人應用在半導體全年訂單爆滿，需要等晶片，有晶片才能增加量。晶圓機器人應用在日本菌體培養，扮演重要的腳色。半導體應用正在擴大，上銀在竹科產區進行測試。布局德國電動車也從德國進口尺齒機。

法人關注上銀漲價及原物料成本上漲議題，卓文恒指出，交期從去年3、4個月延長至5、6個月，依據市場實際接受狀況，對每家廠商漲幅也不一，每個月價格調漲3％～5％。鋼材及電子元件等原材料成本上漲，上銀預估今年鋼材等原材料價格上漲，也備了一些庫存。目前採購鋼材交期要7、8個月，必須預估7、8個月市場需求，時間愈長，存在風險愈大。

法人關注亞德客等廠商也切入線性滑軌，恐對上銀營運產生影響。卓文恒指出，上銀長久要面對大陸、台灣、日本生產滾珠螺桿及線性滑軌等廠商加入市場的競爭，上銀會從材料、製程及設備改善、自動化及效率精進，與其他對手競爭。不管是日本品牌、大陸生產或是台灣廠商，上銀每年製程改善每年都投入營業額5％～6％，禁得起考驗，也反映在市占率，目前在歐洲市占率居第一。

卓文恒表示，去年持續接獲半導體、5G、醫療、自動化產業擴充及大陸基礎建設訂單，關係企業大銀生產的傳動控制定位系統供應給全球前三大半導體設備商，LED、半導體等產業也會用到晶圓機器人，上銀除生產晶圓機器人，還有輸送系統供應給半導體及LED等產業，半導體產業擴充也會受惠。

卓文恒指出，上銀雲科廠房只蓋一半、嘉義大埔美廠4.7萬坪，目前僅興建三分之一，相較機器人同業年營業額上千億元，上銀在機器人還有很大成長空間。

卓文恒表示，上銀轉投資邁翠斯精密生產以齒輪磨床及刀具為主，供貨給汽車產業，去年第四季汽車業需求慢慢上來，刀具需求增加，電動車及汽車產業齒輪未來都需研磨，有很大空間，去年已將齒輪磨床賣到日本，並派人員至日本組裝新機台。

上銀為加大大陸客戶服務力道，計畫導入新產品在蘇州二期新廠生產，去年生產組裝也開始進行，交期雖受航運影響而加長，還不至於對營收及毛利有影響，上銀與邁翠斯也提供大陸客戶銷售服務。卓文恒表示，上銀目前滾珠螺桿全球市佔率排名第一、線性滑軌排名第二，目標是三年內邁向全球最大。

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