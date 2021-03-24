統一(1216)2020年合併營收4473.2億元，年減0.15%，由於本業堅持鮮度管理及價值營銷，獲利穩定增加，加上統一中控等轉投資獲利增長，歸屬母公司淨利為215.42億元，年成長13.3%，EPS為3.79元，較2019年3.35元增加0.44元。

由統一主要轉投資來看，統一中控受惠方便麵食品業務營收成長10.9%，帶動2020年營收達人民幣227.62億元，年成長3.4%，在營收成長、銷售費用控制得宜下，淨利達16.26億人民幣，年成長19%。

在統一超方面，則是因轉投資事業菲律賓7-ELEVEN受新冠狀肺炎封城影響獲利，使得2020年淨利衰退，但台灣7-ELEVEN營收及營業獲利仍穩健成長。2020年淨利102.38億元，年衰退2.9%。

另外，轉統資的統一實因PET飲料包裝業務持續穩定獲利，馬口鐵產品營運調整顯見成效，2020年淨利9.21億元，年成長71.8%。台灣神隆2020年淨利2.82億元，年成長30.2%，主要是因為新藥委託開發及新藥委託製造的營收及毛利增加因素。

(時報資訊)