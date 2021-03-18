逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高收紅，終場上漲72.02點，漲幅0.44％，收在16,287.84點；櫃買指數亦同步揚升1.49點，漲幅0.74％，收在200.89點；三大法人進出方面，外資續買108.05億元，投信續買36.73億元，自營商續賣0.87億元，惟外資法人於台指期轉買635口多單，累計淨空單部位為26,714口，心態轉趨謹慎中性偏多。

受到美國公債殖利率驟升影響，市場擔憂通膨，恐引發美國聯準會（Fed）提前升息下，使近期外資買盤相對保守，加上台股累積漲幅已大，短線震盪難免。不過，多頭格局不變、盤整震盪的過程中，反而有利於中小型轉機股表現。

驅動IC設計天鈺，受惠疫情帶動居家辦公趨勢、面板產業谷底翻揚，股價走升，連帶普誠、敦泰、矽創等相關個股隨之飆漲；IC設計亞信則受IC設計龍頭聯發科集團旗下絡達私募入股的加持，股價率先領軍大漲，連帶九暘、聯傑、智易、合勤控等網通族群跟進；鴻家軍近期股價也表現強勁，正達、乙盛-KY、鴻準、陽程等個股上揚；其餘則有華碩、揚明光、倉佑、海德威、界霖、佶優、淳安、帝寶、宏致、飛宏、星通、禾昌、映泰、聰泰、典範、麗清、四維航、大學光等，表現強勢。

個股方面，本周納入投資組合的先進光，官司和解、大立光入股，雖股價急漲後短線難免震盪，惟只要業內法人大戶心態積極偏多不變，後市仍有續漲機會可期，操作建議空手者不追高、持有者善設停利。

展望後市，目前整體金融環境、類股與個股輪動結構，均有利於股市持續向上挺進，後續只要守穩前低或季線關卡不破，仍可持續逢低作多。

(工商 )