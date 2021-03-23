倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高震盪走低，終場下跌11.63點，跌幅0.07％，收在16,177.59點；櫃買指數亦同步下殺1.05點作收，跌幅0.52％，收在199.38點；三大法人進出方面，外資續賣53.95億元，投信轉買4.64億元，自營商轉賣30.89億元，惟外資法人於台指期轉賣1,024口多單，累計淨空單部位為25,977口，心態仍是呈現謹慎保守。

台股受22日美股大漲激勵下，早盤加權指數一度開高大漲162點，然在「急漲急跌」格局下，建議投資人應懂得反向應對。因此，趁著台股23日開高大漲，應先順勢獲利出脫一趟。不過，獲利出脫並非看壞，而是盤勢處於劇烈震盪的過程中，基於風險考量的因應作法。

不過，台股多頭格局並不會因短線的震盪而改變，因為就經濟面的角度來看，經濟合作暨發展組織（OECD）9日發布報告指出，受惠於新冠疫苗在部分國家加速施打、美國政府推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，預期在今年中可望重回疫情前水平；至於大家所擔憂的「美公債殖利率攀升」問題，美國財政部長葉倫、美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，將維持「量化寬鬆」基調不變。

個股方面，本周納入投資組合的榮科，獲利看俏，營運一路看旺至年底，配合趨勢走多向上、業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，在資金豐沛下，仍有利於股市個股輪動輪漲行情，而部分漲幅已過大之個股，紛紛出現重挫走勢，短期內應保守看待；至於部分股價位處低檔、量能加溫、有集團大哥加持的股票，相對值得留意。

(工商 )