年度最熱血、球迷們高度矚目的台灣高中籃球總決賽(HBL)，將於6、7日兩天登場，去年位居亞軍的泰山高中，今年挾勢如破竹之姿，再度展現強大得分能力，憑藉著堅強的主力隊伍陣容及球員實力一一擊退強敵，從預賽、複賽一路挺進8強賽，並以6勝1敗的戰績名列第3種子隊伍，強勢問鼎總決賽，誓言奪下隊史首冠！

長期耕耘泰山高中，身為球隊堅強後盾的adidas透過裝備、資源、訓練的援助，20年來陪伴球隊不斷成長，更看著球員們為夢想燃燒熱血，此次全力應援泰山高中前進小巨蛋，也邀請所有球迷們一起以行動支持泰山高中，期許「黑衫軍」戰隊所向無敵，啟動超強爆發力，順利奪下冠軍榮耀寶座！

決賽前夕，泰山高中球員們無不為了角逐最高榮耀而勤練拼鬥，除了基本的練投、防守，也透過各種實戰練習加緊磨練，只為在決賽發揮一年來的苦練成果。看好泰山高中實力，adidas與泰山高中肩並肩走過20個年頭，連兩屆晉級4強，adidas一路看著泰山高中蛻變與成長，不缺席任何一個關鍵時刻。

今年，特地為辛勤苦練的球員們獻上集多項創新科技於一身的adidas Harden Vol.5，搭載革命性Futurenatural未來科技，將鞋面與中底完美結合，創造無縫貼合腳感，給予泰山高中球員們強悍進攻時的堅強後盾；LIGHTSTRIKE內嵌BOOST的絕佳雙中底科技，兼具LIGHTSTRIKE輕盈、靈敏反應，及BOOST包覆全掌所帶來的出色能量回饋與緩震效果，讓黑色旋風得以攻破重重防守、一舉切入禁區，英勇制霸籃球戰場，威風稱王！

(中時 )