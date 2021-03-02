今年元月我偕同國民黨革實院院長羅智強花了半個月時間，騎腳踏車從北到南宣傳「反萊豬」公投，沿途受到民眾熱情加油，也收集到為數眾多的連署書，上周此案連署總數已突破70萬，讓我備感榮幸能夠參與其中。

近年來，台灣公民意識高漲，關心的議題逐漸擺脫傳統、獨統意識形態之爭的窠臼。這應該能解釋，為何支持度僅逾兩成的國民黨，在推動「反萊豬」的立場上，卻能獲得近7成的台灣民眾認同。換言之，倘若「反萊豬」只有藍營支持者響應，恐怕就不會是今天的光景了。

既然「反萊豬」是食安問題，是可以論理的，我想跟大家分享一些個人的經驗和觀察：

首先，當馬政府於2012年有條件開放含有萊克多巴胺的美牛進口台灣時，「萊豬」在美國國內整體豬肉市場占比過半。但時過境遷，根據美國農業部2020年底統計，「萊豬」在美國市占僅剩下約1成。這不禁啟人疑竇，是什麼因素造成過去8年間的美國國內市場供需有如此大的變化？我曾就此當面向美國官員請教，對方說我的質疑確有道理，他也無法反駁之，只強調一般台灣人每天不可能會吃進那麼多「萊豬」肉，而導致人體內的萊劑殘留量超標傷身。

但台灣飲食文化的獨特性不應被輕忽，台灣民眾食用的豬肉量是牛肉7倍，也有食用內臟的習慣，而且瘦肉精容易蓄積在內臟不易代謝。

其次，令人費解的是，蔡政府開放進口「萊豬」，但卻又禁止國內業者使用瘦肉精：如果萊劑安全無虞，為何國內要禁止使用？蔡政府也一再強調，包括國內學校、軍隊以及運動員膳食都禁用「萊豬」的政策，同時大力呼籲國人要食用安全的台灣豬肉。我相信，多數國人都和我一樣，被蔡政府搞得很亂呀！

第三，有人說，聯合國食品法典委員會（Codex）已訂定萊劑每日可接受安全攝食量的國際標準，計算時的安全係數同時也考量了人畜之間與人種之間的差異，如今台灣跟進有何不妥？但事實上，歐盟認為計算安全係數的科學證據不足，至今仍全面禁止開放含有萊劑肉品進口；中國大陸也是因為考量華人食用內臟習慣，堅持瘦肉精零檢出，以致近年美國主要肉品商為了中國大陸市場開始摒棄萊劑使用。

曾有台灣食品營養專家跟我說，既然瘦肉精在國內被列為禁藥，就不該存在容許殘留多寡的問題，凡是禁藥，就應該是零檢出，而不是像食用色素一樣還允許殘留量。此話，擲地有聲。

我曾因留學美國，在東、西兩岸前後住了近9年，深切體認到美國人對健康的重視。在美國，不少中產階級願意花較多的錢去光顧那些銷售有機食品的連鎖超市，譬如全食超市（Whole Foods Market）和喬氏超市（Trader Joe’s），挑選非基改食品（Non-GMO）來吃，或購買註明「不含雙酚A」（BPA-free）的塑膠水壺來使用等。民眾下班後或周末規律地在戶外運動，則是司空見慣。

其實台灣早已2005年就開放不含萊劑的美豬進口，現在美國政府強加成本較低的「萊豬」到台灣市場，恐怕只會讓國內低收入消費者，在經濟的考量下，改吃「萊豬」，而成為潛在的健康受害者，如此民進黨政府豈不失職？遑論當時蔡政府大員們拿來說嘴的，用「萊豬」來交換台美洽簽自由或雙邊貿易協定（FTA或BTA），在拜登政府上台後卻遭美方「打臉」。

「反萊豬」公投連署能擄獲民心，其來有自，因為沒有比你我健康更重要的事。蔡政府今年元旦正式開放萊豬進口後，目前也尚未聽聞有國內進口商引進。民主政治的核心價值，就是尊重多數民意；政客在贏得選舉後，也不代表就能為所欲為，否則遲早將被民意反噬。（作者為中國國民黨國際部副主任暨文傳會發言人）