「你開房間了嗎？」是最近火紅的一句問候語，一款從美國矽谷發跡的語音社群軟體Clubhouse讓許多台灣用戶都瘋狂，專家剖析名人效應、飢餓行銷、疫情大環境3大原因是Clubhouse 爆紅的關鍵。

今年初開始，短短1個月內，Clubhouse從美國矽谷一路燒到亞洲，美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Gail Winfrey）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都是用戶，儘管目前只支援iOS系統，Clubhouse下載量已在1個月內從350萬人次翻倍至800萬人次，每週在全球的活躍用戶數相當驚人。

先來談談Clubhouse是什麼？去年自美國矽谷發跡，是一款提供多人線上語音聊天的社交軟體，完全沒有文字、圖像、直播畫面可用，全部採用即時語音進行交流，一個群組就稱為一個「房間」，每人都可以自由開房、進出房間，不同房間談論的話題包羅萬象，用戶可以是主持人、發言者，也能是聽眾舉手參與討論，或靜靜聆聽。

值得注意的是，想加入Clubhouse必須有用戶提供的「邀請碼」，才可得其門而入，因此，網路上掀起一股跪求「邀請碼」的熱潮。

而這個創立不到一年、功能看似簡單的社交語音軟體，究竟有什麼魔力讓眾人半夜捨不得睡覺？3C部落客和學者點評3大關鍵。

一、名人效應：

由矽谷知名創投公司Andreessen Horowitz（a16z）領投，Clubhouse一開始吸引許多科技名人、政商名流使用，而爆紅的關鍵，可能起因於特斯拉創辦人馬斯克登高一呼，他2月初曾宣布將在Clubhouse上開講，吸引眾人爭求「邀請碼」，當天就有5000人擠進「房間」收聽，一舉打響Clubhouse名號，近期也延燒到台灣。

「我現在一天8小時都泡在Clubhouse上」，資深3C 部落客林小旭目前是重度使用者，年初就發現身邊的人開始用Clubhouse，一探究竟後，也開始深深著迷。

APP生態中，靠聲音做社群媒介的平台本來就為數眾多，以早年流行一陣的RC語音為代表，而Clubhouse爆紅後，科技圈群起致敬，麻吉大哥黃立成火速復刻介面、推出聲音社交平台FAM，以Podcast為主要戰場的SoundOn也推出Sound Club，兩岸都有類似平台問世。

林小旭認為，這證明Clubhouse的技術含量和交流模式並非獨門秘訣，「如果Facebook當年爆紅的契機是開心農場，Clubhouse的關鍵就是名人效應」。

目前台灣使用Clubhouse的名人就有藝人周湯豪、五月天阿信、蕭敬騰、炎亞綸、陶晶瑩、曲家瑞等，KOL如理科太太、蔡阿嘎、這群人等，也不乏許多投資界與財經界名人。

臺北科技大學互動設計系助理教授韓秉軒認為，Clubhouse讓用戶不只能跟著名人到各個房間聆聽聊天內容、甚至能發言與偶像對談，滿足許多人追星的夢想，朋友圈泡在哪個房間，也一覽無遺，能加速交流並掀起擴散效應，但也因此Clubhouse在服務層面的隱私權，成為一大討論議題。

他補充，參與一個真實的活動，只有周遭的人會看到你出現，但Clubhouse會告訴所有追隨者，你正在哪個公開房間參與活動；這樣的功能設計就會變成一把雙面刃，使用者參與Clubhouse公開房間的活動，就必須把它想像成是真實社交活動。

使用者小Y則認為，Clubhouse對她而言就像「追星神器」，和臉書相比，和你留言互動的很可能只是網路小編，在Clubhouse不只能聽名人線上開講，還有機會跟偶像真實對話。

二、飢餓行銷：

Clubhouse不是下載安裝就能使用，必須被會員邀請才能進入；而每位會員也只有2、3個邀請函，不能無限制邀請；也因次許多人「敲碗」卻不得其門而入，反而因此更想進去一探究竟。

韓秉軒表示，就像Dcard早期一定要有特定學校的Email才能加入，這做法在供不應求時，會被稱作「飢餓行銷」，Clubhouse甚至出現販售邀請碼的現象。但就軟體服務商而言，他可以利用這機制來評估自己平台服務的穩定性，並漸漸放寬可服務的對象與人數，例如Clubhouse房間人數，已由他加入時的2000人，現今已變成6500人，甚至更多。

「就像限量的演唱會門票」，林小旭如此比喻，大家都很難抵抗限量的魔力；當初馬斯克突然宣布要在Clubhouse開講時，邀請碼還被哄抬售價，也由於邀請碼是由熟識的人發出，更能鞏固名人效應。

不過，也要特別注意，Clubhouse 的邀請制度採用「連坐法」，一旦有用戶因毀謗他人違規被取消會員資格，連同邀請者也會收到同等處罰，這也導致用戶對於發出「邀請碼」會更深思熟慮，更造成「供不應求」的情況。

三、疫情大環境：

疫情爆發後，多數人只能在家工作或學習，過去透過吃飯、應酬、打球、旅行來結交好友，現在只剩盯著螢幕開會或遠端上課，真實社交的需求一直沒有被滿足。

韓秉軒表示，Clubhouse在交流形式上與過往線上公共聊天室相似，但卻以聲音代替文字，並輔以社群平台Twitter和IG做為自介，讓大家可以更快速認識自己，甚至是一種辨認名人身分的方式。

他進一步說，相較於以往的直播平台，直播主可以跟大家聊天喊話，但使用者只能在文字框發言，Clubhouse則是有一個Moderator（主持人）機制可以讓台下的觀眾瞬間變成台上的發言人，許多第一次在大型語音聊天室發言的人都表示心情很緊張，非常接近實體社交的心理感受。

而Clubhouse中，不同房間的議題包羅萬象，從財經、創業、行銷、職場、親子教育等通通都有；網紅愛莉莎莎與醫師蒼藍鴿因「肝膽排石法」意見不同數度交鋒，多名醫師在Clubhouse尬聊自然療法與現代醫學時，愛莉莎莎無預警進房聆聽，瞬間吸引5000人一起看熱鬧，堪稱高潮迭起，也凸顯Clubhouse能突破時間、地域限制，隨時創造公眾對話空間的可貴。

整體而言，Clubhouse的熱度還在持續發燒，成長速度不容小覷。然而，疫情過後，Clubhouse熱度是否退潮？爆紅能持續多長？眾人都在睜大眼睛看。（編輯：趙蔚蘭）1100301

(中央社)