台北市的12個行政區之中，有山有水又離市中心不遠、兼備文青氣質和科技新貴的，非內湖莫屬。一名網友問「住內湖很爽嗎」，覺得當地生活機能佳，還有得天獨厚的自然環境，應是買房首選。許多網友認同原PO觀點，卻都指出一致命傷：交通太爛了！

位在台北盆地東側的內湖區，至今年1月為止的統計，人口約28.3萬人，僅次於大安區。區內有知名的大湖公園、碧山巖景點，還有產值驚人的內湖科技園區，加上Costco、IKEA等賣場；捷運文湖線更是橫貫內湖的一大動脈。

網友認為，內湖雖然有不少老社區，但例如大湖、碧湖附近生活機能完善，「連美國在台協會（AIT）都搬過去了」。開車的話有交流道可上中山高、有堤頂大道可進信義計劃區、過個橋到松山機場，「有沒有住內湖其實很爽、很高級的八卦」。

眾多網友回應，內湖是真的不錯，區內還有三軍總醫院及多所學校，737巷更是近年頗受歡迎的夜市商圈。但大家好像都忘了一件事，「你知道內湖交通有多爛嗎」。

不說別的，就一個內科，台北市長柯文哲花了6年，找不出明顯改善的方法，「通勤塞一兩個小時，看你還敢不敢來」；文湖線採中運量設計，每逢上下學及上下班時間，擠爆；還有內湖路，也是交通惡夢之一。

另外就是氣候，內湖、南港一帶因近山區，冬季雨水偏多，感覺濕冷，對老人家來說，如果退休後想選內湖定居，最好慎重考慮。

(中時新聞網)