台北市的12個行政區之中，有山有水又離市中心不遠、兼備文青氣質和科技新貴的，非內湖莫屬。一名網友問「住內湖很爽嗎」，覺得當地生活機能佳，還有得天獨厚的自然環境，應是買房首選。許多網友認同原PO觀點，卻都指出一致命傷：交通太爛了！
位在台北盆地東側的內湖區，至今年1月為止的統計，人口約28.3萬人，僅次於大安區。區內有知名的大湖公園、碧山巖景點，還有產值驚人的內湖科技園區，加上Costco、IKEA等賣場；捷運文湖線更是橫貫內湖的一大動脈。
網友認為，內湖雖然有不少老社區，但例如大湖、碧湖附近生活機能完善，「連美國在台協會（AIT）都搬過去了」。開車的話有交流道可上中山高、有堤頂大道可進信義計劃區、過個橋到松山機場，「有沒有住內湖其實很爽、很高級的八卦」。
眾多網友回應，內湖是真的不錯，區內還有三軍總醫院及多所學校，737巷更是近年頗受歡迎的夜市商圈。但大家好像都忘了一件事，「你知道內湖交通有多爛嗎」。
不說別的，就一個內科，台北市長柯文哲花了6年，找不出明顯改善的方法，「通勤塞一兩個小時，看你還敢不敢來」；文湖線採中運量設計，每逢上下學及上下班時間，擠爆；還有內湖路，也是交通惡夢之一。
另外就是氣候，內湖、南港一帶因近山區，冬季雨水偏多，感覺濕冷，對老人家來說，如果退休後想選內湖定居，最好慎重考慮。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。