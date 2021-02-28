台電男排黃建逢高高跳起準備扣殺。(中華排協提供)

企聯16年挑戰賽男、女子組冠軍戰28日在台大體育館開打，首先登場男子組冠軍戰由尋求衛冕的台灣電力出戰雲林MIZUNO，台電男排以25比20、23、20直落三搶得頭彩；至於女子組冠軍戰則是台電對決台北鯨華，台電女排也以25比19、20、18輕取鯨華，於冠軍戰先馳得點。

男子組挑戰賽冠軍戰一開局雙方張力十足，台電集體攔網數度建功並壓制MIZUNO反撲氣焰，以25比20率先拿下，兩隊第二局輪番炮火猛攻，台電把握對手失誤契機，驚險以25比23取得聽牌，而黃建逢在第3局替換上場，幫助球隊要回領先優勢，終場由台電以直落3收下勝利。

台電教練江天祐認為隊上球員平均身高較高，在攔防上占有相當大優勢，更把握住第2波反攻機會，加上對手失誤多，才順利摘下勝利，而帶傷上陣的黃建逢替補登場，江天佑說：「建逢還沒完全復原，不過場上只要有人狀況不佳，就會派他上場，目前先以替補角色出發。」

至於女子組挑戰賽冠軍戰首場戰況，台電女排今天展現衛冕軍實力，讓鯨華毫無反攻機會，謝苡縥表示賽前隊友們有調整心態，不將過多壓力加諸自己身上，「大家都太想贏球，反而物極必反，但明明都準備好了那就沒什麼好怕的。」明天也將會憑著這股精神迎接第2戰。

3月1日男、女子組4隊將於上午11點展開挑戰賽冠軍戰第2場賽事，若台電男、女排再次取勝，就可提前於挑戰賽封王稱后，如果戰線拉長到第3場，比賽時間將於下午5點開打。

(中時 )