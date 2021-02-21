味全龍今天與富邦悍將在斗六棒球場進行自辦熱身賽，「龍狀元」王維中先發2局、無失分退場，場邊球探測速最快達149公里，打線也相較前一場有所發揮，郭天信、林孝程都開轟，最終以6比5勝出。

昨天面對統一獅，龍隊打線遭到壓制，沒能敲出安打，今天回到主場，首局就靠著林孝程與林旺衛的安打先馳得點。

儘管在第6、7局被富邦姚冠瑋、林威廷敲全壘打追平，龍隊也在7下靠著郭天信2分炮追分，8下林孝程再補上致勝2分炮，終場就以1分差險勝。

龍隊今天推出王維中先發，他先發2局面對6人、無失分，僅用19球，其中有15球是好球，退場後他還到牛棚投了10-12球，補足球數，賽後他表示今天投球狀況滿好的，每一種球種都有使用到。

總教練葉君璋早早就設定他是球隊首戰先發投手，王維中自己也朝著這個目標去做調整，「目前調整都有跟上球隊進度，開幕先發應是沒問題。」接下來也會逐漸增加投球局數及球數。

對於首度與外隊球員交手，王維中表示並不陌生，「因為富邦陣中也有認識的球員。」但今天他讓對手6上6下，還無法測試危機處理的能力，但他認為，表現好還要更好才行。

(中時 )