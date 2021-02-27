孫協志、王仁甫、許孟哲主持中視《飢餓遊戲》邁入第5年，不過孫協志21日突然在臉書發文嘆「錄得心力交瘁，過完年是新的開始，這時候要做主持陣容的變動，也是必然的」，對此，中視今（27日）再次重申，表示收到許多忠實觀眾的反應，經過深思熟慮，原主持群絕不會更動任何一人，也體恤三帥錄製外景節目相當辛苦，決定增加主持陣容，盼能以全新黃金卡司為節目再造新風貌，至於主持人選製作單位會加緊物色及協調，希望在最快時間內能有定案。

而在最新一集中，主持人孫協志力邀的八點檔男星王耿豪終於首登《飢餓遊戲》，只是錄影前一天，他才剛為戲跳溪，錄影又遇到寒流，真的很硬。玩遊戲常常得犧牲形象，王耿豪有一關得嘴戴開口器吹泡泡，滑稽模樣連孫協志都看不下去：「你們（製作單位）竟然讓八點檔男主角做這種事情，真是太過分了。」王耿豪試了好幾次都沒能成功還反被自己逗笑，他首度遭到「餓」整，意外為節目製造綜藝效果。

這集另一大焦點還有陳志強，因為這次他竟帶上「偽助理」曾智希，全程陪他錄影，陳志強開玩笑說：「我跟這個助理是不能同框的。」但主持群當然不放過機會，頻頻拱著曾智希加入戰局一起玩遊戲，孫協志還拋出誘因，只要陳志強願意扛著水泥袋青蛙跳前進，就讓曾智希加入，陳志強一聽當場否決，「其實我跟你同年，你要不要試試看，這樣跳回來腿受不了啦，如果十年前可以，現在我不行了。」雖然最後沒有下場，但曾智希在鏡頭外默默為陳志強加油，節目內容 28日晚間8點在中視播出。

(中時 )