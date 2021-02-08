金州勇士控衛柯瑞(Stephen Curry)、丹佛金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)前日寫下難得紀錄，兩人分別轟下57分、50分，但是結果都輸球。他們成為聯盟史上第3次同日砍下50分卻都輸球的「雙人組」。勇士總教練科爾(Steve Kerr)對裁判尺度相當不滿，他更指出這是整個聯盟的問題：太偏袒進攻者了！

勇士的對手是達拉斯獨行俠，主控東契奇(Luka Doncic)拿到42分、11助攻、7籃板。柯瑞的得分主要來自三分神射(投19中11)，然而東契奇左衝右突幾乎不可阻擋，多次吸引勇士球員犯規。

科爾說：「我不怪罪裁判，我怪罪整個聯盟，其實我們的球員也有佔到便宜。我覺得這不叫籃球，如果你往前跳3呎只是想要買犯規，我不認為你有這個資格。聯盟真的非常呵護進攻方球員，讓他們在球迷面前大顯神威。但是情況失控了，裁判放任進攻球員跳到別人身上騙取犯規。我們應該也要提供一些優勢給防守球員。不過裁判還是照樣如此吹判，因為是聯盟要他們這樣做的，真的不能怪罪他們。」

批評裁判是會被罰錢的，科爾強調裁判仍算是公平執法，只是聯盟要求他們偏袒進攻球員，才有現今的進攻亂象。去年1月時科爾也曾感嘆：「聯盟對進攻者太優遇了，我希望聯盟回到過去那個進攻球員必須靠自己打敗對手的年代。街頭籃球根本算不上犯規的動作，在NBA卻可以換到兩罰。」

(中時新聞網)