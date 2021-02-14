NBA名人堂射手雷艾倫(Ray Allen)最近被問及詹姆斯(LeBron James)、麥可喬丹(Michael Jordan)的話題，艾倫是詹姆斯的前隊友，但他在「史上第一之爭」還是投給了喬丹。他還說：「現在認為詹姆斯更偉大的那些人，他們生長在今日，有這個時代所見所聞的想法與理由，這很好。不過詹姆斯其實也是喬丹製造出來的，喬丹是整個聯盟的恩人。」

艾倫以高爾夫球界的老虎伍茲(Tiger Woods)為例，他告訴美媒《CBS Sports》說：「喬丹振興了這個聯盟，其影響力擴及其他運動，不只是這個國家而是全世界。在喬丹之前沒有這樣的人，我們至今享受他的恩澤，這與高壇的老虎伍茲一樣。」

詹姆斯的個人數據與全能表現似乎強過喬丹，不過艾倫也指出「喬丹與詹姆斯的數據永遠不該直接相比，因為那是在不同規則下打出來的數據。」

話雖如此，艾倫仍與詹姆斯保持良好關係。2013年總冠軍賽G6，艾倫在邁阿密熱火幫詹姆斯投進讀秒階段的追平三分球，那時是詹姆斯先出手落空，波許(Chris Bosh)搶下進攻籃板傳給底線的艾倫投進的。最後熱火將比賽帶進G7而打敗了聖安東尼奧馬刺。

艾倫說在那之後詹姆斯一直都很感謝他，總是會不經意提起那一球，並且詹姆斯從他加入熱火就對他很好。至於前波士頓塞爾提克冠軍隊友賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)等人，艾倫坦承與他們的矛盾至今都還沒解開。

(中時新聞網)