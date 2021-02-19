自從「小飛俠」布萊恩去年1月不幸墜機過世後，「小皇帝」詹姆斯不只一次公開表達自己深切哀悼之意，畢竟兩人早有淵源，根據《洛杉磯時報》報導，布萊恩早在2002年就把自己幾雙訂製球鞋，送給當時還是年僅17歲高中生的詹姆斯。

儘管幾雙球鞋對於布萊恩來說，根本算不上什麼，但對當時還沒進入NBA打球的詹姆斯而言，意義自然格外深刻，畢竟當時布萊恩已經成為奪下兩冠的NBA球星了，能夠穿上他送給自己的球鞋，對於詹姆斯來說，當然是種天大榮耀。

就算布萊恩送給詹姆斯的球鞋尺寸都是14號，對於向來穿15號的詹姆斯來說，尺寸有點太小，但當時相當興奮的詹姆斯仍然忍痛穿上到處炫耀，「布萊恩當時送我紅白藍配色球鞋，比我的尺寸小了許多，但我還是到哪裡都穿這雙球鞋。」

結果那一年的高中全明星賽，詹姆斯就穿上布萊恩送的球鞋上場，隨即轟下35分技驚全場，如今這幾雙球鞋都被拿出來拍賣，畢竟這幾雙球鞋先後都被布萊恩、詹姆斯兩大球星穿過，價值自然都相當驚人，拍賣價都高達20萬美元以上。

詹姆斯19日也在IG貼上最新動態，是他站在布萊恩和2019月3月遭謀殺過世的美國嘻哈歌手尼普西哈塞爾畫像旁邊祈禱模樣，「當我每天經過家裡客廳，他們都跟我站在一起，繼續活著！＃傳奇永遠不死」充分展現他對兩人悼念之意。

(中時 )