就算想為了班西蒙斯、托必亞斯哈里斯兩名自家球員拉抬聲勢，七六人總教練瑞弗斯這次也太不厚道了！身為今年東區明星隊教頭的瑞弗斯，22日直接嗆聲，「任何人待在爛隊都能刷分數，某個人總要跳出來得分！」擺明針對巫師後衛畢爾而來。
因為先前出爐的今年東區明星隊先發名單，恩比德效力的七六人目前戰績高居東區第1，杜蘭特與厄文所在的籃網排在東區第2，「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿位居東區第3，唯一不在東區前8球隊效力的球星，就只剩巫師後衛畢爾了。
因為畢爾本季火力比上季還凶猛，場均32.9分高居聯盟得分王，可是他效力的巫師最近雖拿4連勝，10勝17敗戰績卻只排在東區倒數第3，所以瑞弗斯才會使用這種不指名道姓的暗諷方式，公開批評不該讓只在爛隊刷分的球員入選。
瑞弗斯這種暗諷畢爾的做法，同時也想幫助班西蒙斯、托必亞斯哈里斯兩名自家球員擠進東區明星隊替補行列，班西蒙斯先前球迷票選僅排東區後場第7，哈里斯連東區前10都沒擠進，但憑著七六人高居東區龍頭，兩人替補選進全明星賽機率仍高。
(中時 )
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