就算《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日都已提前爆料，火箭打算在未來幾天內跟考辛斯分道揚鑣，火箭總教練西拉斯卻打算裝死到底，「考辛斯今天參加了訓練，也準備明天出賽，我知道有一些關於他的謠言，但那些都只是謠言！」

也難怪西拉斯現在只能用這種態度面對媒體質問，畢竟決定權也不在他的手上，畢竟考辛斯本季待在火箭出賽25場，場均9.4分、7.6籃板，投籃命中率低到生涯單季最差3成76，火箭高層早已對他喪失信心，才會傳出打算釋出他消息。

西拉斯接任火箭教頭後就爭議不斷，最嚴重的當屬「大鬍子」哈登根本不希望西拉斯上台，從本季一開打擺出隨便打打態度，直到火箭完成4隊交易把哈登送去籃網，甚至火箭本季戰績也很低迷，不僅最近7連敗，戰績更排西區倒數第3。

就練火箭資深隨隊記者《休士頓紀事報》費根今天也打臉西拉斯，因為火箭已把考辛斯、歐拉迪波兩人都列在出賽存疑名單之中，明天能否上場出戰公牛還不一定，西拉斯卻提前「預告」考辛斯可以出賽，反正過沒幾天，就可知道西拉斯是否說謊！

(中時 )