美國政壇保守派大會師的「保守政治行動會議」（CPAC）即將於28日舉行，屆時美國前總統川普也將發表離職後首次公開演說，外界認為他恐在此「東山再起」。至於川普對於共和黨未來大選的影響，美媒《Politico》指出目前共和黨為了奪回白宮，可能走上3種路線，分別是極端川普路線、精簡版川普路線，以及不可能成為主流的「零川普」路線。

報導指出，在這場保守派大會師場合上，是否要走「川普路線」無疑最受外界矚目。當前在共和黨內支持度領先的川普，無疑當前是共和黨的領袖，不論他是否參選2024年大選，他的影響力勢必形塑共和黨未來走向，並讓共和黨出現3種可能路線。

首先是極端的川普路線，像是在1月6日反對認證選舉人團票、間接引起川粉暴動的參議員克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley），以及史考特（Rick Scott），這些將在CPAC發言的參議員們，無疑是擁戴極端川普路線的人們。報導稱，他們百分之百遵循川普政策，「那怕如果你是99%與川普一致，仍會被視為叛徒」；另外仍否認拜登為總統的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、南達科他州共和黨籍州長諾埃姆（Kristi Noem）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都被歸納在此路線中。

而在精簡版川普路線中，受到與川普保持一點距離的共和黨人們，例如前副總統彭斯、近期批陸力道增強的參議員柯頓（Tom Cotton）與「反對反川份子」的盧比歐（Marco Rubio）。彭斯一向對川普忠臣，但在選舉人票認證的最後一刻仍選擇支持大選結果，柯頓同樣如此；盧比歐也指出川普在國會動亂中確實有錯，才導致二次彈劾。

一名共和黨的策略師表示，精簡版的川普路線可能是出路最廣的路線，「這種綜合型路線不僅能點出川普的缺點，但也能在川普的人氣上，在勞動階級間建立支持度」。

至於「零川普」的路線的人們，完全站在反川的一邊，戳破川普過去的言論，不願舉出他在4年內有什麼正面影響。不過長期擔任共和黨策略師的柯歇爾（David Kochel）表示，這條路線實屬少眾，稱不算是一條勝選道路，「甚至恐怕連路線都稱不上，就好像走在懸崖山邊的碎石路肩，隨時可能坍塌入海」。

(中時新聞網)