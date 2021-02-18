目前效力NBA發展聯盟(G-League)聖克魯斯勇士，且尋求重返NBA機會的林書豪，18日接受《The RINGER》專訪表示，自己當年確實還沒準備好面對林來瘋，如今卻學會如何跟林來瘋共處之道，更重要的是，豪哥強調自己從未記恨過當年尼克隊友「甜瓜」安森尼。

林書豪在2012年2月效力尼克期間掀起全球瘋狂的林來瘋傳奇，卻讓他一度身陷球星光環之中，「當時我確實沒有做好準備，但那的確是我人生最棒經歷之一。以前我總在躲避這個詞，我不想被這樣叫，可是現在我可以接受了，也感覺那個時刻太神奇。」

「我感覺任何有過一夜爆紅經歷的人都會有同樣想法，我也經常把林來瘋拿去跟小賈斯汀的經歷相比，」林書豪說，「在剛開始走紅的時候，你可能會很開心，但到後來卻變空虛，在拿到那麼多成功之後，一切都無法滿足你，你會從害怕變成疲憊，從疲憊變成叛逆，最後慢慢變得謙卑，且接受之前發生的所有事。」

先前林來瘋時期曾經謠傳安森尼眼紅林書豪，甚至想盡辦法把豪哥趕走，林書豪卻在先前拿到個人首冠後，發聲袒護安森尼並非那樣的人，「我跟安森尼從未爆發直接衝突，也從未相互咆嘯，那些全是謠言與揣測，對我來說從未在乎過，安森尼是我的隊友，是個籃球員，他愛籃球，也是未來名人堂成員。」

(中時 )