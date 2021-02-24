民進黨布局2022年大選腳步加緊，除傳出新竹市長林智堅將轉戰桃園市，黨副秘書長林飛帆也傳出參戰新竹市長；對此，林智堅今(24)日在黨中央受訪時表示，會找一個有願景、有熱情，且年輕的人選來符合市民期待。

對於林飛帆是否合適參選新竹市長？林智堅表示，新竹市是很年輕的城市，人口也持續正成長，移入人口也多，這幾年來在中央支持下，以及新竹市府同仁的努力，透過施政有感，市政備受民眾肯定。

林智堅表示，相信大家這幾年也重新認識新竹，而市政工作是一棒接一棒，未來的接棒人選，我們都會聆聽市民的聲音，找一個有願景、有熱情，且年輕的人選，來符合市民的期待。

至於自己的下一步？林智堅表示，市長任期還有一年多，眼前最重要的工作，當然是「市政優先、市民第一」，這也是他擔任市長以來的目標。他說，各項重要建設包括竹科Ｘ、大新竹輕軌和大車站計畫，盼能得到中央的支持核定後持續推進，假如未來有其他規劃，一定會向社會報告。

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(中時新聞網)