基隆市長林右昌發放提燈，下午1點多就有民眾頂著烈陽排隊，現場大排長龍。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌發放提燈，許多民眾、孩童搶著拍照留念。（陳彩玲攝）

基隆市政府製作七彩「霓虹小乳牛」提燈，迎接2021元宵節，市長林右昌24日下午3點率團隊，在文化中心廣場親自發送1千份提燈，市議員童子瑋也加入活動，下午1點多就有民眾頂著烈陽排隊，現場大排長龍。

排在第一順位的朱姓大哥表示，自己下午約1點半就來排隊，想著今天天氣晴朗，先到廣場曬太陽，他說，基隆每一年元宵節的提燈他幾乎都有領取，這次是女兒在上班幫忙排隊，相待期待。第二位徐姓婦人則是要為孫女領取，她興奮的說，這是阿嬤的愛，希望孫女能開心。

林右昌指出，今年精心製作的「霓虹小乳牛」造型，相當受到民眾歡迎，雖然天氣很熱，但現場還是有很多民眾帶著小朋友排隊，他也特別祝福大家元宵佳節快樂。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，除了今天有市長在文化中心廣場發放提燈外，25日上午11點起，觀銷處也在東、西岸旅遊服務中心準備小提燈，民眾只要到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚並分享活動訊息，即可免費索取，現場600份送完為止。

曾姿雯也提醒民眾，目前還是防疫期間，請大家領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範，希望大家都能夠一起健康安全的迎接元宵節。

(中時 )