上季交出場均30.2分的優異進攻表現，卻因巫師戰績太差無緣全明星賽的畢爾，如今總算如願入選今年全明星賽東區先發，他除了相當官腔地感謝大家，更不免自嘲，「今年我能拿到這麼多張選票，大概是我頻繁陷入交易謠言帶來的熱度！」

「職業生涯首次入選全明星賽先發，是我的天大榮譽，」本季場均32.8分、穩居聯盟得分王的畢爾表示，「我要感謝所有投票給我的球迷、媒體與球員，當然也要感謝我的教練，感謝你們所有人對我的支持。」他今年的得票數確實驚人。

這是畢爾生涯第3次獲選全明星球員，卻是生涯首次全明星先發，他拿下將近350萬張球迷選票，排名所有球員第7、東區後場第1，他的媒體與球員投票，也排東區後場第1，只有他跟柯瑞、詹姆斯能在3項全明星投票都占第1位置。

除了自嘲交易謠言太多，畢爾也坦承自己沒想到可以拿到這麼多的選票，「我是完全被嚇到了，甚至想不出該用什麼形容詞解釋，我都不知道自己去年得票數有沒有超過100萬張。」最後他也力挺公牛後衛拉文，不希望拉文也跟他上季一樣慘遭忽視。

(中時 )