美10年期公債殖利率一度飆破1.6%，拖累美股全面重挫、科技類股慘跌。台股今（26日）開低走低，一度暴跌470點、摜破萬六大關，而權值王台積電更成為殺盤重心，一口氣失守五日線和月線，外界擔憂是否進一步回測季線？分析師指出，台積電股價在600元以上，殖利率確實偏低，加上外資賣壓未除、散戶股東數大增造成籌碼凌亂，基於前述三大理由，未來不排除進一步測試季線566元支撐。

台積電早盤一度重挫近4%，最低來到610元，股價表現疲弱，續創牛年開紅盤以來新低，預期今天外資持續站在賣方，鴻海、聯發科、大立光跌幅也超過3%，而大盤一度慘崩478點，最低下探至15974 點，殺破5日線、10日線，力守月線15957點支撐，市場擔憂權值股跌跌不休，是否會與大盤聯袂直探季線？

摩爾投顧分析師王文良指出，美國公債殖利率飆高，市場利率上揚對比目前過高的股價，促使機構法人賣出高成長股轉進債券，在股市處於高檔時建立更穩健的部位，畢竟科技業產業波動幅度大，稍有風吹草動回檔幅度可能相當驚人，畢竟股市逐漸出現泡沫化的疑慮。

他指出，大盤與台積電的季線分別位在15060點、566元，隨著美股轉弱，大盤與台積電確實有可能拉回到季線之下。新春開紅盤之後融資餘額從1896億暴增到2076億，增加180億，因為開紅盤跳空開高，增加的融資全買在最高點附近，如今套牢，美股持續轉弱，融資停損殺出則大盤下探季線。

王文良認為，台積電每年平均配發約10元股利，600元以上本益比30倍左右，殖利率偏低，僅有1.66%，股價高估，到2/26為止外資連續5個交易日賣出台積電，而台積電散戶股東數卻大增，利多出盡且籌碼凌亂，外資賣壓持續則不排除進一步回測季線支撐。

(中時新聞網)