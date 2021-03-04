近期美債殖利率一度彈升，引發市場出現短線賣壓及震盪，台股今天盤中大跌逾300點，指數進入16000點保衛戰，投信投顧公會理事長張錫表示，台股基本面非常好，資金行情也還在，台積電現在是好買點。

投信投顧公會今天舉行年後記者會，張錫對台股長線看多的看法不變，他表示，即使有新產能開出，但這2年半導體供需還是很緊，在5G加上電動汽車新需求帶動下，產業無法平衡，台灣基本面非常好，現在拉回反而是好買點，今年加權指數17000點到18000點的高點可期。

張錫表示，之前由資金行情推動台股創高，指數來到相對高的位置，短線進入拉回整理，半導體先休息，其它產業補漲良性輪動很健康；台股財報基本面非常好，缺料產業會從半導體擴大至其它產業，隨著第1季財報陸續出爐，接下來就會由景氣行情推升，更何況還有QE（量化寬鬆），資金行情沒有熄火，不需要太悲觀，台股多頭行情至少到明年沒問題。

張鍚持續看好護國神山台積電，認為台積電在產業已是無敵手，長線而言600元很便宜，預期10%至15%的修正幅度算合理，依今年每股盈餘25元，本益比30倍計算，700元到750元很合理。

近期全球股市受美國公債殖利率一度暴漲牽動下，引起短線恐慌賣壓，主要股市皆自高點回落。統計自2月中各市場今年高點以來到近日，美國道瓊指數拉回逾2%、陸股上綜指數也出現回檔逾5%，代表國際半導體走勢的費城半導體指數波動較大，跌幅逾6%，台股加權指數也出現回檔，在16000點附近進行保衛戰。

根據研調機構TrendForce日前預估，今年全球5G智慧型手機產量約5億支，5G手機滲透率可由2020年的19% 上升至37%，呈現倍數增長；由中國大陸市場觀察，去年12月5G手機即已占同期手機出貨量的68.4%，由此可見5G普及進程可樂觀預期。（編輯：張均懋）1100304

(中央社)