美國科技股強力反彈，那斯達克指數大漲464.66點，漲幅3.69%，費城半導體指數漲6.13%，法人預期，台股可望同步彈升，在15989點月線附近拉鋸整理。

美國國會即將通過振興經濟方案，加上美債殖利率下滑，道瓊工業指數收漲30.3點，漲幅0.1%；標準普爾500指數漲54.09點，漲幅1.42%；那斯達克指數漲464.66點，漲幅3.69%，為近1年來最大漲幅。

費城半導體指數漲169.46點，漲幅達6.13%。台積電美國存託憑證（ADR）漲2.15%，聯電ADR漲4.98%。

國內外產業訊息方面，光學鏡頭廠大立光與先進光訴訟案日前和解，大立光將以每股新台幣29.92元，參與認購先進光私募發行的2000萬股，總金額5.98億元。大立光表示，是對方支付和解賠償金條件之一，不會有業務合作，也不會參與經營。

電機廠東元與寶佳機構和華新麗華三方達成共識，將共同推舉東元新一屆11名董事候選人。

儒鴻營運展望樂觀，預期第1季營收可望有2位數成長，訂單能見度已至10月，今年營收有望再創新高。

法人表示，外資期現貨同步偏空操作，台股整體籌碼面中性偏空格局，呈電子股弱、金融股強勢的態勢，預期短線將在15989點月線附近拉鋸，維持區間整理走勢。（編輯：張均懋）1100310

(中央社)