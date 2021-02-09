根據美國媒體報導，勇士當家球星史提芬柯瑞在受訪時表示，希望自己在40歲的時候也能像布雷迪，幫助海盜隊奪得NFL超級盃冠軍。
目前43歲的布雷迪，昨幫助海盜隊贏得超級盃冠軍，個人生涯第7冠，同時也獲選MVP，成為NFL史上第一人。
布雷迪在NFL的表現讓不少NBA球星讚嘆不已，柯瑞更是津津樂道的說，「如果我40歲還能在球場上擁有掌控能力的話，那就是無上榮耀，以布雷迪為目標，他雖已43歲，但依舊看不到他有老化的跡象，期勉自己能夠跟隨他的腳步，持續在NBA賽場上有競爭力。」
(中時 )
根據美國媒體報導，勇士當家球星史提芬柯瑞在受訪時表示，希望自己在40歲的時候也能像布雷迪，幫助海盜隊奪得NFL超級盃冠軍。
目前43歲的布雷迪，昨幫助海盜隊贏得超級盃冠軍，個人生涯第7冠，同時也獲選MVP，成為NFL史上第一人。
布雷迪在NFL的表現讓不少NBA球星讚嘆不已，柯瑞更是津津樂道的說，「如果我40歲還能在球場上擁有掌控能力的話，那就是無上榮耀，以布雷迪為目標，他雖已43歲，但依舊看不到他有老化的跡象，期勉自己能夠跟隨他的腳步，持續在NBA賽場上有競爭力。」
(中時 )
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