布魯克林籃網敗給底特律活塞之後，3巨頭之一的厄文(Kyrie Irving)有點不高興，他賽後表示籃網「看起來非常平庸」，大家都沒有盡力拚戰。杜蘭特(Kevin Durant)因為聯盟的防疫政策連續缺陣兩場半，厄文有休息1場，全程參與籃網近3場敗仗的只有新轉來的哈登(James Harden)，他們3巨頭合體之後的13戰僅有7勝6敗。

厄文說：「我們每天奉獻自己的生活與犧牲自己的時間，我們不是為了平庸，我不認為有人在這裡能接受平庸，然而我們看上去非常平庸。我們每個位置都有人才，隊伍裡也有久經大敵的人，我們應該要宰制對手的。」

活塞雖然在東區墊底，畢竟還是NBA的球隊，他們本周跟衛冕軍洛杉磯湖人周旋到兩度延長，接著湖人又跟戰績不佳的奧克拉荷馬雷霆打得難分高下(延長賽獲勝)，由此看來籃網兵敗也不是那麼糟糕的事。

厄文在3巨頭合體時曾經誇口要打進總冠軍賽，他們的戰績要打進季後賽不成問題，但是距離東區老大費城七六人還有一段距離，也暫時落後給密爾瓦基公鹿。七六人本來要買哈登，最後被籃網買走，除了公鹿花大錢續約「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，這兩隊並沒有籃網那麼大幅的補強。

同時厄文也抱怨NBA的防疫規定，害他們失去杜蘭特，「我們要同時對抗這麼多外在的不利條件，我們還沒熬過去，但我保證會好轉的。」

(中時新聞網)