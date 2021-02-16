很多運動員都有刺青的習慣，但在正因新冠防疫而全境封鎖的英國，目前禁止像刺青這樣的近距離接觸。偏偏英超兵工廠隊長奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）的刺青影片在5天前被po上IG，恐違反防疫規定遭到調查。且奧巴此前是因母親重病請假回法國探望，橫生枝節也讓情況更加複雜。

奧巴梅楊因為母親瑪格麗塔（Margarita）病況嚴重，在兵工廠教頭阿特塔（Mikel Arteta）的准假下回到法國探視。由於他返回英國還須隔離，共缺席了槍手3場比賽，不過上周六復出首戰就對里茲聯上演「帽子戲法」，助兵工廠4比2奪勝。

然而現在外界的焦點，卻是奧巴梅楊在比賽中戴著手套的手背上，到底有沒有新的圖案？因為在倫敦開業的西班牙刺青大師貝納爾（Alejandro Nicolas Bernal），於5天前po出他替奧巴梅楊刺青的影片，恐有違規之虞。

由於全國性封鎖，目前所有活動式刺青攤位或固定店面都不能營業。影片中奧巴和貝納爾都沒戴口罩，也看不出拍攝時間，但已迫使兵工廠不得不進行調查，一位球團發言人表示：「這屬個人隱私，我們會和當事人談話來釐清事實。」

因母親重病向球隊請假，乃人情之常，刺青原本也不是問題。但若無視嚴重疫情，於請假期間違規跑去刺青，事情可就大條了。奧巴則未正面回應此事，僅說感謝球隊准假與許多同仁、粉絲的關心，很榮幸作為兵工廠大家庭的一份子，也很開心一歸隊就能貢獻進球與勝利。

(中時 )