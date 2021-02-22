英國近來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）每日新增確診病例數和染疫死亡數有所下滑，當局今天通報新增9834例確診、215人病故。

英國官方數據顯示，目前全國累計確診總數超過411萬例，並有12萬580人染疫喪命。

官方數據還指出，英國國內已有超過1760萬人接種第一劑疫苗。

另外，義大利衛生當局今天通報，境內新增1萬3452起確診病例、232人染疫不治。

從去年2月疫情浮出檯面以來，義大利迄今已累計通報近281萬例確診，以及9萬5718人染疫病亡。

義大利的染疫死亡總數在歐洲各國排名第2，目前僅次於英國。

法國衛生部今天則通報新增2萬2046例確診，相較上週日的1萬6546例有所增加，全國累計確診總數已經超過360萬例。

法國衛生部還通報新增160起死亡病例，全國累計染疫病歿總數來到8萬4306人。（譯者：陳彥鈞）1100222

(中央社)