供應趨緊，周二歐美原油期貨微漲；受冬季風暴影響，使得美國德州油井及煉油廠被迫關閉，每日原油產量驟降近200萬桶，加上極寒氣候亦衝擊電力供應，超過400萬當地居民面臨無電可用窘境，美國總統拜登(Joe Biden)亦對州內254郡宣布聯邦緊急狀態，授權動員災難救助事宜。

此外受伊朗支持的胡塞叛軍，使用無人機襲擊了沙烏地阿拉伯機場，儘管尚未造成人員傷亡，但美方依然譴責此次攻擊事件，緊張局勢引發中東供應擔憂，終場歐美原油價格收漲，均突破60美元大關。其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.58美元，報每桶60.05美元；3月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.81美元；3月RBOB汽油漲0.08美元，報每加侖1.77美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.05美元，報每桶63.35美元。(商品行情網)

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