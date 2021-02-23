受到美國德州暴雪影響，市場擔憂原油管線衝擊後的復原需要時間，有利於原油利差支撐，原油期貨上揚，甚至有外資直言，第3季布蘭特原油期貨價格將再進一步上看每桶75美元，台塑化(6505)與原油價格聯動最為直接，今日開高走高，漲幅一度逾2%，衝上百元大關，股價最高達101元。

根據最新交易數據顯示，3月交割的WTI原油期貨價格上漲2.25美元展福3.8%，收每桶61.49美元。

美系外資指出，目前預估全球能源需求的復甦程度將超越OPEC+、頁岩油以及伊朗石油的供應速度，也因此，油價的回升速度以及回升價格，也可望更勝先前預期，預估布蘭特原油期貨價格第2季將達每桶70美元，第3季再進一步上看每桶75美元。

台塑化認為，1月上旬沙烏地阿拉伯提出2~3月自願減產100萬桶/日，出乎市場預期，使OPEC+減產量由720萬桶/日增加至812萬桶/日，加上1月美元指數疲弱，資金持續流入原油期貨市場，交易量明顯增加，帶動1月油價上漲，且OPEC表態要使今年全球原油供需保持短缺，並樂觀預估5月全球原油供需缺口將達高峰，約200萬桶/日，將使全球原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，預期油價可望穩健上漲。

台塑化2月煉油廠預計平均日煉量28.7萬桶/日，3月份配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量30.1萬桶/日(產能利用率為56%)；輕裂廠第一季目前預計全能運轉。

(時報資訊)