歐股周一收低；雖然歐洲央行(ECB)的一些評論，壓低了國債殖利率，然對通膨的預期和對科技股的獲利了結，仍拉低了歐股基準指數。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌1.82點或-0.44%，為413.06點。歐股早盤在科技股和零售股下跌之下，一度跌逾1%。

近期由於通膨預期的上升，造成主權債務殖利率的上升，由於其高殖利率提供較安全的回報，此已經對風險資產帶來壓力。然歐元區的殖利率在周一下滑，主因為歐洲央行行長拉加德(Lagarde)提出示警，表示央行正在密切監看借貸成本的上升，該言論預示著歐洲央行在未來考能干預債市。

法國興業銀行策略師Kaloyan指出，國債殖利率的上行趨勢可能已對股市增添了壓力。

旅遊和休閒股周一走強。英國首相強生(Johnson)周一表示，為結束新冠肺炎封鎖措施，將規劃出一階段性計畫。

英國FTSE 100指數收跌。英國航空母公司IAG集團漲逾7%；該公司宣布提高其總流動性，來到24.5億英鎊(約合34億美元)。

保全公司士瑞克(G4S)跌近10%。加拿大保全公司GardaWorld表示，不會提高對士瑞克收購規模；在數月的爭奪戰後，此亦表示將收購的勝利交給美商Allied Universal。

法國汽車零件供應商Faurecia跌4.7%；該公司2020年報出淨損。

義大利Atlantia漲逾4%；該基礎建設集團預期本周將收到收購要約，收購該集團旗下高速公路部門Autostrade的88%股份。

瑞士物流公司德迅(Kuehne & Nagel)上漲逾2%；該公司宣布，將從私募公司MBK手中收購亞洲同業泰鼎國際(Apex International)。

(時報資訊)