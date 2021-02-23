《商情》豆油走強 支撐馬來西亞棕櫚油收漲 10:002021/02/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油走強，支撐周一馬來西亞棕櫚油收漲；因市場預期美國大豆受到天氣影響而減少產量，支撐芝加哥與大連豆油價格走強，因此推動馬來西亞棕櫚油價格上揚，盤中漲幅一度達2.7%，不過因投資人推測未來幾個月棕櫚油產量會上升，供應不足問題可能趨緩，進而限制漲幅。 周一(2/22) 終場5月棕櫚油期貨收高18馬幣，或0.51％，報每噸3,540馬幣（876.24美元）；大連期交所豆油上漲2%，棕櫚油上漲2.3%；芝加哥期交所豆油上漲0.06%。(商品行情網) 《商情》反映成本 國內鋼筋、廢鋼續漲 《類股》鋼價看漲 鋼鐵股發燙 (時報資訊) #棕櫚油 #豆油 #走強 #支撐 #馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》前景趨好 亞洲天然橡膠強漲 10:002021/02/23 財經 《盤中解析》台積電臉綠 台股回測5日線 10:512021/02/23 財經 《國際金融》ECB緊盯債市 歐股跌勢放緩 10:002021/02/23 財經 《商情》指數支撐 BDI指數微漲 09:432021/02/23 財經 《油電燃氣》原油價Q3回歸75美元？台塑化跳上百元大關 10:172021/02/23 財經 鎳價飆 大成鋼、新光鋼走強 04:102021/02/23 證券．權證 歐美產線意外頻傳... 漲聲四起 塑化廠進補 04:102021/02/23 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元走弱 後市保守看待 04:102021/02/23 證券．權證 杜書全：聯強2021獲利大躍進 04:102021/02/23 產業．科技 櫃買指數挑戰200點整數關卡 04:102021/02/23 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－英國逢利空 富時指數短壓大 04:102021/02/23 證券．權證 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 全球晶片缺貨狂燒 華爾街曝完美風暴下暗藏危機 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 《集中市場》外資轉多買超42.5億元 台股硬拉收紅 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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