豆油走強，支撐周一馬來西亞棕櫚油收漲；因市場預期美國大豆受到天氣影響而減少產量，支撐芝加哥與大連豆油價格走強，因此推動馬來西亞棕櫚油價格上揚，盤中漲幅一度達2.7%，不過因投資人推測未來幾個月棕櫚油產量會上升，供應不足問題可能趨緩，進而限制漲幅。

周一(2/22) 終場5月棕櫚油期貨收高18馬幣，或0.51％，報每噸3,540馬幣（876.24美元）；大連期交所豆油上漲2%，棕櫚油上漲2.3%；芝加哥期交所豆油上漲0.06%。(商品行情網)

(時報資訊)