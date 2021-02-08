43歲的海盜四分衛布雷迪還沒打算把火炬傳承下去！布雷迪8日拿下生涯第7次超級盃總冠軍，成為史上第1，比起匹茲堡鋼人與新英格蘭愛國者各拿6冠還多，甚至他拿下史上最多的第5次超級盃MVP，比起史上第2多的四九人傳奇四分衛喬蒙坦納還多2次。

「這支球隊是永遠的世界冠軍，你們絕對沒有辦法把這個頭銜搶走，」布雷迪在超級盃MVP頒獎時表示，「我們絕對還會捲土重來！」布雷迪曾在去年7月跟酋長明星接球員希爾開玩笑，說自己絕對會拿到生涯第7冠，沒想到竟然成真。

不過布雷迪在今年超級盃擁有不少奪冠武器，除了跟自己過去在愛國者隊的老隊友葛隆考斯基完成兩次達陣，更有原本遭到美洲虎釋出的跑鋒佛奈特，另外不得不提的是場外麻煩不斷的接球員安東尼歐布朗，也因布雷迪要求下加盟海盜。

只是海盜本季能從外卡一路殺進超級盃奪冠，還是靠布雷迪宛如回春的優異表現，也把想要率領酋長完成連霸的四分衛馬荷莫斯完全比了下去，畢竟在今年超級盃開打前，外界幾乎都不看好海盜可以奪冠，但布雷迪跟他的隊友們卻粉碎了那些預測。

(中時 )