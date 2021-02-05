麗清(3346)1月營收飆新高，帶動股價盤中觸及漲停，迄今維持9％以上漲幅。法人估計，雖然2月進入過年，3月進入淡季，但大陸廠區仍有8成員工加班，因此預期第1季營收有11億元到12億元水準，大幅優於去年同期的6.57億元，單季表現可期。

麗清1月營收6.56億元，年增90.4％，創歷史新高，主要由於部分12月訂單（別克GL8）遞延出貨，1月認列0.7到0.8億元營收，帶動連續兩個月創高。

大陸車市今年有望轉為正成長，各車廠對於LED車燈模組的需求增溫，麗清在尾燈新車的滲透率已經達90％，華域視覺科技、大茂委瑞柯、廣洲小糸拉貨都相當積極。頭燈在2020年比重則為17.4％。

觀音新廠設備投資接近1億元，最主要產品生產頭燈控制器，LED頭燈的設計愈來愈複雜，需要控制器，2年前研發出來，出口至美國華域視覺再出給美國大車廠，已取得10年100億元訂單，美國客戶未來所有車款都會使用車燈控制器。

觀音新廠原本預計今年8月出貨，但1月已經小幅度出產，貢獻逐漸明顯會落在今年6月以後，法人估計明年第4季觀音廠一季營收貢獻約2.5億元。

雖然目前訂單能見度高，但車燈控制器用的IC也有缺貨問題，跟供應商下單都已經到年底，希望將缺貨影響降到最低。

麗清2020年營收43.53億元，年增5.6％，由於今年訂單滿檔，1月營收以6.56億元創高，2、3月會較淡，但預期單季營收仍可達到11億元以上水準，第2季營收估計可維持第1季表現，法人看好2021年營收可望突破史上新高，站上50億元以上，2020年估計小幅獲利，由於獲利基期低，2021年EPS將數倍成長。

(時報資訊)