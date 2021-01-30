「謐．境」藝術聯展中，潘淑真展出自己捕捉的日常影像，吳翠則展出自己捏製的陶偶，蔡雅如則巧妙地編排每一株植物並將2人的作品結合在一塊。（羅亦晽攝）

花蓮在地攝影師潘淑貞（中）、陶藝師吳翠（右）及花藝師蔡雅如（左）首次聯合創作。（羅亦晽攝）

「謐．境」藝術聯展即日起至3月30日在花蓮文化創意園區展出。（花蓮文創園區提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮3位不同類型的在地藝術家首次聯合創作，其中，陶藝師吳翠利用溫潤土壤製作陶偶和器物、攝影師潘淑真運用相機捕捉日常光影、花藝藝術家蔡雅如則使用乾燥花草創造一個新的空間。「謐．境」藝術聯展則描述3人如何透過創作，在生活中按下暫停，重新觀看，並予以具現，即日起至3月30日在花蓮文化創意園區展出。

聯展負責人賴冠羽提策展想法時說，花蓮在地其實有一群人無須刻意裝飾，就能把生活過得很藝術，實踐「生活就是藝術、藝術即生活」，是文創走入生活的最佳典範，因此邀集幾位較熟悉的朋友，一起參與此次展演。

賴冠羽說，潘淑真是少見在數位時代還能專注底片創作的人，即便現有資源日漸減少，她仍然能發揮最大能量，透過攝影療癒自己與他人，而這樣的藝術家不能被埋沒，因此想透過展覽曝光她的作品。

賴冠羽和吳翠是認識多年的好友，因著她的才華洋溢，創作多面向，因此也找她一起進行聯展，然而聯合創作最需要的是默契，賴冠羽想到蔡雅如是2為藝術家的共同好友，且3人身上有種寧靜特質，和她們討論後，決定站在她們的人格及專長特質策展，並以「靜謐的境地」為主題，將展演命名為「謐．境」。

「謐．境」聯展裡，潘淑真展出自己在時常花蓮街頭捕捉的日常影像，而吳翠則將展出自己捏製許多表情的陶偶，蔡雅如則巧妙地編排每一株植物，將影像與陶偶結合，民眾一踏入展間，就能順著作品彷彿游走森林。

(中時 )