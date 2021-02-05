彰化縣長王惠美（左）回贈王蘭生一只八卦山大佛窯燒盤和花壇茉莉花烏龍茶禮盒。（謝瓊雲攝）

出生鹿港小鎮的中山青年藝術獎水墨類中山獎得主陳昭坤（中），現為福興國中國文老師，今天特別代表到場，協助現場藝術展品的導覽解說。（謝瓊雲攝）

國父紀念館「2020中山青年藝術獎全國巡迴展」首站來到彰化縣立美術館展出，5日開幕典禮，由彰化縣長王惠美親自主持，盼藉由城市間、館際間的藝術文化交流，鼓勵青年藝術家開拓視野，精進創作；共展出50件水墨、書法及油畫3類精選得獎作品，預計展至2月底。

開幕典禮由NTSO臺灣青年交響樂團絃樂團成員中的4位青年提琴家現場演奏高山青，為活動開場，彰化縣長王惠美也與國父紀念館長王蘭生互贈感謝狀與紀念禮品；最後並由評審團代表倪朝龍教授、出生於鹿港小鎮的水墨類得獎代表陳昭坤協助現場導覽參觀。

館長王蘭生指出，中山青年藝術獎開辦短短5年內，就有3位彰化縣優秀的青年，獲得最高榮譽中山獎的殊榮，因此2020年首站巡迴展到彰化縣立美術館展出；也期許未來中山青年藝術獎能持續為青年世代藝術創作者「創造機會」、「擁抱希望」。

王蘭生說，這次全國巡迴展分別將在彰化縣立美術館、高雄市文化中心、澎三湖縣洪根深美術館等3地巡迴展出。而今年也將持續以「中山青年藝術獎」為品牌，與中華民國畫廊協會接洽，參加「2021臺中藝術博覽會」，由3位中山獎得主提供作品參加展售。

「中山青年術獎」的前身為「全國青年書畫比賽」，是國父紀念館自1973年至2011年間長期辦理的藝術類競賽，也是書畫競賽的先驅，長達38屆的比賽培養出許多國內外知名的書畫大家及美術教授；自2016年起開辦中山青年藝術獎徵件競賽，鼓勵20至45歲的年輕藝術家創作發展。

今年度水墨、書法及油畫等3類，經初審、複審，共選出49位得獎者；其中，3位中山獎得主，分別為水墨類陳仕航、書法類陳昭坤、油畫類楊宥勝，各獲得獎金30萬元及獎座1座。

「2020中山青年藝術獎全國巡迴展」首站來到彰化縣立美術館，共展出50件水墨、書法及油畫3類精選得獎作品，預計展至2月底。（謝瓊雲攝）

「2020中山青年藝術獎全國巡迴展」首站來到彰化縣立美術館，共展出50件水墨、書法及油畫3類精選得獎作品，預計展至2月底。（謝瓊雲攝）

「2020中山青年藝術獎全國巡迴展」首站來到彰化縣立美術館，共展出50件水墨、書法及油畫3類精選得獎作品，預計展至2月底。（謝瓊雲攝）

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